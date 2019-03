Gli effetti di una no deal Brexit sul commercio con l'Italia

Dal punto di vista delle procedure, in Italia migliaia di imprese che lavorano stabilmente con il Regno Unito hanno consuetudine agli scambi soltanto con Paesi europei e non hanno mai affrontato le complesse procedure doganali: non si tratta soltanto di compilare qualche dichiarazione in più, ma di riconsiderare i propri fornitori. Quando il Regno Unito diventerà un “Paese terzo” rispetto all’Unione, una materia prima o il componente di un prodotto, se di origine britannica, non potrà più essere utilizzato nella fabbricazione di beni destinati all’export verso gli Stati con cui sono in vigore accordi di libero scambio. L’uscita del Regno Unito dall’Unione, infatti, determinerà - tra i tanti effetti - anche l’esclusione dei prodotti Uk dalla vasta rete di accordi di libero scambio che l’Europa, specie negli ultimi anni, ha concluso, da ultimo con Canada, Giappone e Corea. Anche le importazioni dal Regno Unito all’Unione europea, che attualmente rappresentano il 44% dell’export britannico, saranno soggette a procedure e dazi. In particolare, il trattamento previsto per i “Paesi terzi” rispetto all’Unione prevede alcune significative tariffe, dal 4,6% per i prodotti chimici fino al 35% per i latticini.

IL PIANO STRAORDINARIO DI TARIFFE DOGANALI

Il ritorno delle frontiere preoccupa consumatori e imprese inglesi. Non a caso, il 13 marzo il governo di Londra ha annunciato un piano straordinario di tariffe doganali, che scatterà in caso di no deal con l’Unione europea. Il piano, articolato in 1.477 pagine, non è stato preventivamente sottoposto ai rappresentanti dell’industria e dei sindacati britannici, creando immediate e forti reazioni. In caso di mancato accordo sulla Brexit, Londra applicherà, fino al 29 marzo 2020, un regime agevolato per cui l’82% delle importazioni europee sarà esonerata dai dazi doganali. Per evitare che l’effetto dell’immediata disapplicazione degli accordi di libero scambio renda eccessivamente gravose le importazioni nel Regno Unito, con inevitabili ripercussioni sul costo dei beni per consumatori e imprese, è stato annunciato anche l’azzeramento dei dazi doganali sul 92% delle importazioni da Paesi non Ue, fino alla fine del periodo di emergenza. Vedremo nei prossimi giorni se, e quando, il piano di emergenza per le dogane inglesi diventerà qualcosa di concreto di cui tenere conto.