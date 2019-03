I grandi magnati della Serie C oltre a Berlusconi e Rosso

4. VICENZA (GIRONE B): 1,5 MILIARDI GRAZIE AL SETTORE DELLA MODA

Eccoci a mister Diesel, il leader del fashion Renzo Rosso, che ha rilevato la proprietà del fallito Vicenza calcio il 18 giugno 2018, restituendo immediatamente al club la storica e gloriosa denominazione di Lanerossi Vicenza; il suo piano di cinque anni è ambizioso e prevede di far tornare la squadra veneta dove le compete: in Serie A. Renzo Rosso è il proprietario della holding OTB, Only The Brave, che raggruppa al suo interno importanti brand nel settore della moda come 55DSL, Maison Martin Margiela, Viktor & Rolf, oltre a Diesel; il fatturato del gruppo nel 2017 è stato di 1 miliardo e mezzo di euro e ha quadruplicato il suo risultato ante oneri finanziari (Ebit) fino a 21,5 milioni di euro, rispetto ai soli 5,1 milioni ottenuti l’anno precedente. Il progetto di Rosso prevede per il club anche la quotazione in Borsa, in un prossimo futuro. Intanto ha nominato Pablito Rossi ambasciatore del Vicenza nel mondo. E ha inserito 11 nuovi soci della provincia in società.