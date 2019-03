Lo stallo della vertenza ex Alcoa e la rabbia dei lavoratori

IL NO DELLA SIDER ALLOYS A UN INCONTRO

Il Movimento dei lavoratori ex Alcoa reclama più attenzione e si dice pronto ad azioni eclatanti di lotta. Per ora non è considerato un interlocutore nemmeno dall'azienda svizzera Sider Alloys che ha acquisito l'impianto lo scorso anno. Un muro contro muro che ha portato al rifiuto della richiesta di un incontro, proposta definita «irricevibile»: «La protervia con la quale alcuni esponenti del Movimento mistificano la realtà attuale dell’attività aziendale rappresenta un ostacolo insormontabile», viene ripetuto dalla società di Portovesme. Niente da fare, agli incontri continueranno a partecipare solo i sindacati.

LA "FUGA" DI ALCOA E LA NUOVA PROPRIETÀ

La multinazionale americana Alcoa aveva lasciato la Sardegna dopo 30 anni a fine estate 2016. E questo nonostante i contributi pubblici, le agevolazioni e i condoni per un miliardo e mezzo di euro. Da allora anni di stop, lo smantellamento sventato, cassa integrazione prima e mobilità poi fino all'arrivo della Sider Alloys. Il nuovo proprietario ha cambiato l'insegna ma non ha mai messo mano alle strutture. «C'è un accordo quasi siglato con la multinazionale cinese Chinalco», ricorda Barca della Fim Cisl, «e c'è un percorso avviato con il precedente governo grazie all'ex ministro all'Economia, Carlo Calenda». Il tutto con il sostegno di soldi pubblici. «Il progetto vale 150 milioni, di cui 98 statali, sottoforma di prestito da restituire in otto anni», precisa Barca. Nel pacchetto ci sono anche soldi a fondo perduto da Regione e governo. «Addirittura», aggiunge, «è stata creata una società per la gestione degli appalti tutta interna, la Global Maintenance service, una garanzia per il mantenimento di altri posti di lavoro». Trecentocinquanta a regime.

IL NODO DEL COSTO DELL'ENERGIA

In coda l'appunto amaro del sindacalista: «Sempre che non si finisca come a Termini Imerese con la Blutec». Ma assunzioni e ripresa sono sospese: non c'è nemmeno il piano industriale. Il nodo resta infatti, oggi come ieri per Alcoa, quello del costo dell'energia. La Sider Alloys attende un accordo promesso e tariffe vantaggiose, più basse. Tutto il processo è legato a quel prezzo. Mentre a livello mondiale la produzione di alluminio non è da tempo "affare" europeo, i nuovi smelter – fonderie – con portate maggiori di quella sarda sono installati in Cina e Medio Oriente.