EasyJet ha deciso di uscire dalla trattativa per Alitalia

DELTA CONFERMA L'INTERESSE, MA NON PARLA DI CIFRE

Dagli americani di Delta, invece, è arrivata una conferma: «Intendiamo mantenere la nostra partnership con Alitalia anche in futuro. Le trattative rimangono in corso, essendo Alitalia un partner di lungo periodo di Delta». L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, è appena tornato da una missione negli Stati Uniti durante la quale ha incontrato il Ceo di Delta, Ed Bastian, che ha ribadito l'interesse degli americani nell'operazione. Fonti vicine al dossier hanno tuttavia precisato che non si è parlato di cifre, contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa secondo i quali Delta sarebbe pronta a salire a bordo della nuova Alitalia con una quota iniziale minima del 10%, pari a quella detenuta in Air France Klm, e destinata a raddoppiare entro quattro anni.

COSA SUCCEDE ADESSO

Con l'uscita di scena di easyJet è probabile che Ferrovie dello Stato dovrà aumentare la propria quota nell'azionariato della nuova Alitalia, passando dal 30 al 40%. Se Delta decidesse effettivamente di partecipare con un 10%, i due partner arriverebbero a detenere complessivamente il 50% della compagnia. Sul rimanente 50% non ci sono certezze. Il ministero dell'Economia potrebbe arrivare al 15%, convertendo in azioni il prestito-ponte da 900 milioni di euro concesso ad Alitalia per restare a galla fino a oggi e che scade a giugno del 2019. Fincatieri potrebbe entrare nella partita con un altro 10%, ma ci sarebbe comunque un 20% del capitale che al momento resterebbe scoperto.