La Borsa italiana del 18 marzo 2019 in tempo reale

La Borsa di Milano ha aperto in rialzo la prima seduta della settimana, con l'indice Ftse Mib che ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,22% a 21.090 punti. Avvio complessivamente poco mosso per tutte le Borse europee. Francoforte ha aperto con l'indice Dax invariato a 11.685 punti, a Parigi il Cac 40 cede lo 0,03% a 5.403 punti mentre a Londra il Ftse 100 sale dello 0,25% a 7.246 punti.

SPREAD SOTTO LA SOGLIA DEI 240 PUNTI BASE

Lo spread tra Btp e Bund che è tornato sotto la soglia dei 240 punti base per la prima volta da fine gennaio, ha aperto a a quota 239.

GLI INDICI DELLE BORSE ASIATICHE

La Borsa di Tokyo, nel primo giorno di contrattazioni della settimana, chiude con il segno positivo a 0,62% mentre lo yen perde terreno rispetto al dollaro.