Gubitosi è già sulla Nuova via della seta

Di Mauro, che lascia il precedente incarico di direttore Innovation & Customer experience che ricopriva in Tim, è stato voluto dall’ad del colosso telefonico Luigi Gubitosi al posto di Riccardo Delleani, che si era opposto all’assegnazione del cablaggio della rete dati israeliana e americana a Huawei, e aveva scelto la società californiana Infinera. E proprio per questo gli è stato dato il benservito.

LE SIMPATIE PER HUAWEI DI FORINA E ROMANO

Ma anche Lorenzo Forina, per il quale in gennaio Gubitosi, su suggerimento del consulente Roberto Sambuco della Vitale & co., ha appositamente costituito, mettendola a suo diretto riporto, la funzione di Chief Revenue Office con la responsabilità di sviluppare la strategia commerciale dell’azienda riguardante tutta l’offerta Consumer/Small Enterprise e Business/Top Clients, è noto per la sua predilezione per le tecnologie Huawei. Così come non nasconde le sue simpatie per i cinesi la Chief Technology Officer di Tim, Elisabetta Romano. Che Gubitosi vorrebbe cambiare perché a suo tempo scelta da Amos Genish, ma che, si dice, gode di fortissime difese internazionali.