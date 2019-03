Le cose da sapere sull'offerta pubblica iniziale di Nexi

Nexi si prepara a sbarcare in Borsa in quella che si preannuncia come la più grande offerta pubblica iniziale del 2019 in Italia. La società di gestione dei pagamenti, ex CartaSì, si legge in una nota, ha presentato domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario e prevede di avviare la vendita delle sue azioni «nel corso del mese di aprile». L'offerta sarà costituita in parte da titoli di nuova emissione, per un controvalore compreso tra 600 e 700 milioni, e in parte con la vendita di azioni da parte degli attuali azionisti.

PRIMO OBIETTIVO: RIDURRE L'INDEBITAMENTO FINANZIARIO

La tempistica della quotazione resta subordinata «all'ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana e Consob», che dovrà dare disco verde al prospetto della quotazione, e alle «condizioni di mercato». La struttura finale dell'offerta, che includerà la concessione di un'opzione greenshoe alle banche del consorzio, «sarà determinata in prossimità dell'avvio» del collocamento. In ogni caso Nexi stima che il flottante «sarà più che adeguato rispetto al minimo requisito richiesto da Borsa Italiana». I proventi dell'aumento di capitale saranno utilizzati «principalmente per ridurre l'indebitamento finanziario», con l'obiettivo di raggiungere un rapporto tra indebitamento finanziario netto e ebitda normalizzato «compreso tra 3 e 3,5 volte» a fine 2019. Nexi «sta inoltre perfezionando un nuovo contratto di finanziamento, condizionato al completamento dell'offerta, «al fine di rifinanziare a migliori condizioni parte dell'indebitamento» che avrà dopo l'ipo. BofA Merrill Lynch, Banca Imi, Credit Suisse, Goldman Sachs e Mediobanca agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, mentre Banca Akros, Barclays, Citigroup, Hsbc, Mps Capital Services, Ubi Banca, Ubs e UniCredit in qualità di joint bookrunner. Sponsor della quotazione sono Banca Imi e Banca Akros mentre Evercore è l'advisor finanziario di Nexi. Nell'ambito del contratto di finanziamento, Banco Bpm agisce in qualità di Ipo Credit Facilities Coordinator, mentre UBI in qualità di Ipo rating advisor.

