Le voci sull'interesse del gruppo francese Psa per Fiat Chrysler

ROBERTO PEUGEOT PRONTO A SOSTENERE CARLOS TAVARES

Cosa c'è di vero? Robert Peugeot, amministratore delegato della holding di famiglia Ffp, ha spiegato di essere pronto a sostenere Psa e il numero uno Carlos Tavares in operazioni come quella che coinvolgerebbe il gruppo Fiat Chrysler: «Sin dall'inizio abbiamo appoggiato il progetto Opel. Se un'altra occasione si presenta, certo non saremo noi a frenare. Carlos lo sa».

PERÒ PRIMA «GLI ASTRI DEVONO ALLINEARSI»

Serve sempre, ha aggiunto, «un allineamento degli astri» affinché un sogno si concretizzi, anche se finora nel suo ufficio non è ancora arrivato nulla di tutto questo. Tra gli obiettivi o i partner potenziali c'è anche Fca, secondo quanto riferito da osservatori citati dal giornale. Tra l'altro, Psa e Fiat Chrysler discutono attualmente «ai più alti livelli» sull'avvenire della loro associazione di veicoli utilitari. «Con loro, come con altri gli astri potrebbero allinearsi», ha concluso Robert Peugeot.