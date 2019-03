Poste Italiane ha frenato sull'ipotesi di intervento in Alitalia

Il 18 marzo era arrivata la notizia dell'uscita di EasyJet dalla trattativa per Alitalia. Un'uscita che, a detta del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, «non complica i piani» per il salvataggio. A proposito della decisione di EasyJet, il country manager Italia della compagnia, Lorenzo Lagorio, ha commentato: «Abbiamo sempre detto che un accordo si sarebbe raggiunto se fosse stato operativamente, commercialmente e strategicamente fattibile. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, non siamo riusciti a trovare un accordo che soddisfacesse queste condizioni».