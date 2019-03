La Borsa italiana e lo spread del 19 marzo 2019 in diretta

La Borsa di Milano tenta di replicare il 19 marzo il buon risultato della seduta del giorno precedente, e l'apertura è promettente: il Ftse Mib ha guadagnto in avvio di contrattazioni lo 0,19% a quota 21.275 punti. Lunedì aveva chiuso la giornata a +0,9%. Avvio cauto per le altre Borse in Europa che lentamente si sono portate poi in terreno positivo. Parigi, partita in calo dello 0,12% a quota 5.406, è rimasta debole (-0,09%), Londra è salita dello 0,28% mentre Francoforte, partita in rialzo dello 0,13%, ha rallentato e si è appiattita (+0,05%).

SPREAD BTP-BUND: APERTURA INVARIATA A 237 PUNTI

Apertura invariata per lo spread fra Btp e Bund tedesco che lunedì 18 marzo ha toccato, nel corso della giornata, i minimi dal maggio 2018. Il differenziale ha segnato 237 punti sullo stesso livello della chiusura del giorno precedente. Rendimento del decennale pari al 2,45%.

UN MARTEDÌ "ALLA DERIVA" PER L'ASIA

Martedì "alla deriva", come lo hanno definito gli operatori in Borsa, per l'Asia: Tokyo ha chiuso in calo dello 0,08%, Shanghai dello 0,4%, Seul dello 0,09% e solo Hong Kong ha tenuto la parità (+0,07%) in attesa di maggiori indicazioni sulla politica monetaria dalla riunione della Federal reserve, la banca centrale americana.