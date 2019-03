Su banca Tercas e aiuti di stato la corte Ue dà ragione all'Italia

PATUELLI: «ORA VESTAGER DOVREBBE DIMETTERSI»

«Grande soddisfazione» dell'Abi per la decisione del Tribunale Ue che ha escluso l'"aiuto di Stato" nel salvataggio del Fitd di Tercas del 2014. Ora, affermano il presidente Patuelli e il dg Sabatini, la «Commissione Europea rimborsi i risparmiatori e le banche concorrenti danneggiate dalle conseguenze delle sue non corrette decisioni che hanno imposto nel 2015 la risoluzione delle "quattro banche" e altri interventi di salvataggio bancario più onerosi delle preventive iniziative del Fitd che «trae nuova legittimità per recuperare in pieno le sue funzioni statutarie». Il presidente dell'Abi ha dichiarato che «la commissaria Ue Margethe Vestager farebbe bene a trarne le conclusioni e dimettersi». «Con le sue decisioni», ha aggravato la crisi bancaria in Italia. «Le conseguenze di una sentenza», ha affermato, «sono giuridiche ed economiche e non possono che essere anche istituzionali».