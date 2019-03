Italo accusa Fs di fermare i suoi treni

Scoppia la lite tra Italo-Ntv, la società dei treni ad alta velocità, e Rfi, l'ente che gestisce la rete ferroviaria e che fa parte del gruppo Fs ma, in quanto gestore della rete, ha il dovere dell'imparzialità rispetto agli operatori ferroviari. Italo-Ntv ha presentato un esposto all'Autorità di regolazione dei Trasporti e si prepara ad azioni legali contro Rfi accusata di non agire in maniera terza e indipendente. Il gestore, secondo Rfi ha «inopinatamente e all'ultimo minuto» negato l'incremento di capacità chiesto da Italo da circa un anno, ha spiegato l'ad di Italo Giambattista La Rocca: una decisione per la quale, ha avvertito, Italo rischia ora di «essere esclusa dal mercato. Al momento ci troviamo nella paradossale situazione per cui Italo», a causa delle scelte di Rfi, «non solo non riesce ad estendere il proprio network e a dar seguito agli ingenti investimenti messi in campo per accrescere la quantità e qualità del servizio Av, ma addirittura rischia di essere esclusa dal mercato», ha spiegato La Rocca in audizione alla commissione Lavori pubblici del Senato.

ITALO: «NON POSSIAMO FAR CIRCOLARE 10 TRENI GIÀ ACQUISTATI»

La decisione di Rfi di negare ad Italo l'aumento di capacità, nonostante l'infrastruttura non sia satura e nonostante ci fosse una soluzione condivisa - ha evidenziato il manager - mette ora la società privata «nell'impossibilità di richiedere gli slot per l'anno prossimo e di far circolare 10 treni già acquistati». A rendere la situazione ancora più grave, l'imminenza della scadenza dell'8 aprile, data entro la quale le imprese ferroviarie devono richiedere le tracce per il 2020: «È evidente che al momento non siamo in grado di farlo», ha chiosato La Rocca. Inoltre, se ora veramente venisse negato ad Italo di crescere ulteriormente - ha sottolineato l'a.d. ricordando i benefici portati dall'arrivo della concorrenza di Italo - «a rimetterci saranno tutti gli attori coinvolti», viaggiatori compresi. La situazione è già sul tavolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, cui Italo ha inviato una segnalazione auspicando che richiami tutti alla corretta applicazione della normativa. La Rocca spera anche che nell'intervento dell'a.d. del Gruppo Fs Gianfranco Battisti, probabilmente non informato dell'accaduto, visto che la decisione è di venerdì 15 marzo: «Lui è un sostenitore della concorrenza e quanto e più di noi ne conosce i benefici. Crediamo che neanche lui accetterà una decisione del genere».

RFI REPLICA: «NOI IMPARZIALI, LE TRATTATIVE CONTINUANO»

Inn una nota di replica Rfi «conferma che le proprie scelte operative sono sempre improntate a valori di terzietà verso tutte le imprese ferroviarie». Lo afferma la società, spiegando che «nelle scorse settimane, Rfi ha inviato a Trenitalia e Italo-NTV, nel pieno rispetto dei principi di equità e non discriminazione, alcune proposte per i nuovi orari, contenenti tra l'altro misure per ridurre le interferenze di circolazione e migliorare così gli indici di puntualità, incrementando al contempo la capacità a disposizione delle imprese». Rfi sottolinea ancora che «proprio per una questione di terzietà e per non creare evidenti situazioni di disparità, oltre che per rendere compatibili le richieste di capacità dei due operatori dal punto di vista tecnico, il gestore dell'infrastruttura aveva specificato che tali misure potevano essere adottate solo se entrambe le imprese operanti sul sistema Av fossero state d'accordo. Le misure proposte sono state oggetto di interlocuzioni continue con Trenitalia e Italo-NTV, per cercare di armonizzare le diverse richieste, ma non hanno trovato una sintesi con uno dei due operatori, che ha deciso di non accettarle». Per cui «Rfi non ha quindi potuto dare seguito alle soluzioni proposte in modo unilaterale. Il gestore ha fornito la più ampia disponibilità a proseguire le trattative per arrivare comunque a soluzioni - da adottare al cambio orario di dicembre 2019 - che potranno contribuire a migliorare le performance della rete e delle imprese», conclude Rfi nella sua nota.