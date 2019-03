Cosa prevede il decreto Brexit messo a punto dal Mef

PROROGA DI 18 MESI PER LE BANCHE DELLA CITY ATTIVE IN ITALIA

È prevista una proroga di 18 mesi per consentire alle banche d'investimento della City di continuare a operare in Italia nel caso in cui Londra non arrivi a un accordo con l'Ue e non ci sia un'estensione del termine del 29 marzo. La misura è volta a fronteggiare le «significative ricadute» sull'operatività delle banche d'investimento con sede a Londra che, in assenza di un accordo, perderanno il passaporto Ue, con il rischio di un «pregiudizio alla liquidità dei mercati». Per ottenere la proroga, il decreto prevede che le banche notifichino l'intenzione di continuare a operare entro tre giorni prima della data di recesso, con un'istanza formale entro sei mesi. Attenzione particolare è rivolta alle banche che partecipano alle aste di titoli di Stato, cui «non è richiesta la notifica salvo che per continuare ad esercitare l'attività di raccolta del risparmio». E agli intermediari italiani che operano nel Regno Unito, autorizzati a operare in regime transitorio.