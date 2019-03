Com'è andata l'occupazione in Italia nel quarto trimestre 2018

MA LE ORE LAVORATE DIMINUISCONO

Per completezza d'informazione occorre tuttavia aggiungere che, a fronte dell’aumento delle posizioni lavorative, nel quarto trimestre 2018 le ore lavorate hanno registrato un calo per dipendente pari allo 0,2% su base congiunturale e allo 0,8% su base annua. Mentre il costo del lavoro è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2017, sintesi di un aumento degli oneri sociali (+0,3% su base congiunturale e +4,5% su base annua) e delle retribuzioni (+0,3% su base congiunturale e +1% su base annua). Il dato sulle ore lavorate è importante perché nelle statistiche Istat viene considerato occupato anche chi ha svolto una sola ora di lavoro nella settimana di riferimento della rilevazione. Tuttavia, in termini di contributo alla produzione, è evidente la differenza tra posizioni lavorative a tempo pieno e posizioni a orario ridotto. Un calo delle ore lavorate, in altre parole, indica che i nuovi posti di lavoro sono prevalentemente part-time, volontario oppure no.