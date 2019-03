Dalla bozza dello Sblocca cantieri è sparito il condono edilizio

Nell'ultima bozza del dl sblocca cantieri saltano sia la sanatoria sulle mini-irregolarità sia l'eliminazione della soglia del 30% per il subappalto. La norma sul cosiddetto "condono" prevista nella precedente bozza all'articolo 37 bis non è presente nell'ultima versione. Non è prevista nemmeno l'eliminazione della soglia del 30% per il subappalto che figurava in uno schema di decreto: le modifiche contenute nell'ultima bozza eliminano solo l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori.

L'OPPOSIZIONE AL CONDONO DI DI MAIO

Nello sblocca cantieri «non ci sarà alcun condono», aveva anticipato in mattinata il vicepremier Luigi Di Maio. A me risulta che anche la Lega sia contraria ai condoni» e allo stesso tempo non ci sarà «alcuna liberalizzazione di subappalto». Di Maio ha ribadito inoltre che «domani il decreto va in Consiglio dei ministri».

CINQUE ARTICOLI NELLA BOZZA

La bozza è composta di cinque articoli, che riguardano: modifiche al codice dei contratti pubblici, disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa, semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, commissari straordinari, Agenzia nazionale per la sicurezza delle dighe. Prevede «uno o più commissari straordinari» per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. La nomina è disposta dal presidente del Consiglio su proposta del ministro delle infrastrutture, si legge nel provvedimento. Al commissario «spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi». Un commissario ad hoc è previsto poi per le strade della Regione Sicilia. Mancano invece nel testo norme su Mose e Roma capitale presenti ancora nella relazione illustrativa.