Quanto ci penalizza il ritardo infrastrutturale

UN RITARDO CHE RIGUARDA ANCHE IL WEB

La situazione non migliora nemmeno guardando alle infrastrutture digitali. Per Sace «il mercato e-commerce italiano, sia B2C che B2B, ha un peso ancora troppo poco rilevante nel mondo (il 4,5% e il 4,6%, rispettivamente) e non riesce a tenere il passo non solo con i colossi cinesi e statunitensi, ma anche con i vicini europei». «Nel “mondo digitale”», veniva suggerito, «lo spazio per il made in Italy è enorme: un approccio all’e-commerce più coraggioso da parte delle imprese italiane potrebbe, nei prossimi anni, dare uno stimolo ulteriore alla già vivace dinamica di crescita del nostro export».

IL GAP CON I COMPETITOR EUROPEI

Secondo il Centro studi dall’Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre che nel suo ultimo approfondimento ha elaborato i dati del World Economic Forum, tra i 10 Paesi europei più importanti l’Italia si colloca sempre all’ultimo posto per qualità/efficienza del sistema infrastrutturale. In particolare, inseguiamo i nostri vicini europei per qualità delle strade, efficienza dei servizi ferroviari, efficienza di quelli portuali e copertura della linea Internet veloce. Rispetto alla Germania, nostro principale competitor in campo economico e in fatto di export, l’Italia sconta un gap del 24% per la qualità delle strade, del 40% per l’efficienza dei servizi ferroviari, del 18% per l’efficienza dei servizi portuali e persino del 199% per la copertura della linea internet ultraveloce.