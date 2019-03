Bitcoin ai minimi storici: è la peggiore crisi in 10 anni

Una crisi nera, la peggiore nei suoi 10 anni di vita. Il Bitcoin è in calo da mesi, lasciando anche i suoi più ferventi sostenitori a guardare increduli un crollo inimmaginabile che fa temere il peggio, ovvero che la criptovaluta non possa riprendersi. Viaggiando sui 4 mila dollari, il Bitcoin vale l'80% in meno rispetto ai 19.800 dollari del dicembre 2017. Il valore del mercato delle criptovalute, incluse le sorelle del Bitcoin, ha perso l'80% dal picco di gennaio 2018. E anche i volumi di scambio sulle maggiori piattaforme americane è in calo da 15 mesi consecutivi.

LA FUGA DEGLI INVESTITORI DALLE CRIPTOVALUTE

Dati che non lasciano adito a dubbi: le criptovalute hanno perso appeal e la fuga degli investitori dal settore ha fatto molte vittime. Molte delle startup che avevano scommesso sul Bitcoin e sulle sue sorelle come le valute del futuro sono rimaste travolte dall'onda negativa e sono scomparse. Le initial coin offering sono ormai un ricordo del passato, privando così il settore di un'importante fonte di finanziamento.

L'INCERTEZZA REGOLAMENTARE CONTRIBUISCE AD AUMENTARE I DUBBI

La situazione appare talmente difficile che molti dubitano che il Bitcoin potrà mai riprendersi, anche in seguito all'incertezza regolamentare. La mancanza di regole ha fatto infatti sì che gli investitori istituzionali non abbiano mai abbracciato il fenomeno, scoraggiando così l'adozione su ampia scala della criptovaluta. A dire il vero il Bitcoin non è estraneo ad alti e bassi. Durante il 2011 aveva perso il 95% del suo valore, poi aveva recuperato. I prezzi erano poi scesi di un altro 85% fra il dicembre 2013 e il gennaio 2015, e poi si erano ripresi. La vera differenza è che ora il mercato è ben più grande di quanto non era in passato e questo rende il recupero più difficile. L'unica nota positiva è la tecnologia sottostante al Bitcoin, il blockchain, che ha un forte potenziale per essere usata in molte applicazioni più comuni e a cui, secondo molti osservatori, la sopravvivenza di lungo termine delle criptovalute.