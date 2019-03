Gli indici di Borsa e spread del 20 marzo 2019

La Borsa di Milano si prepara a riaprire per la seduta del 20 marzo 2019 dopo una giornata positiva per Piazza Affari, che ha chiuso in crescita dello 0,92%, in linea con gli altri listini europei. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in lieve rialzo a 239 punti base da 237, col rendimento del decennale al 2,48%. La giornata dei mercati è stata di attesa delle decisioni della Fed, che si riunisce il 19 e il 20 marzo. Milano è stata trascinata da Fca (+5%), sulle attese di una possibile alleanza con Psa, il gruppo francese che comprende i marchi Peugeot, Citroen, DS, Opel e Vauxhall. In Piazza Affari i maggiori rialzi sono stati su Exor (+3,79%), Cnh (+2,8%) e Atlantia (+2,69%). I conti giovano a Poste, che sale del 2,5%. Bene anche Leonardo (+1,7%) e Mps (+1,6%). In calo Tim (+2,6%), Ubi (-0,99%), Banco Bpm (-0,8%).