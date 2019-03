Mercato dell’arte 2018: gli investitori vogliono qualità e innovazione

IL MERCATO: MEGLIO GLI INEDITI ALLE OPERE DI MEDIA QUALITÀ

Inoltre, gli acquirenti di opere cominciano a documentarsi e a concentrare le loro attenzioni su opere di alta qualità: «Possiamo dire», continua Ripa, «che in questo particolare comparto gli investimenti e gli acquisti si reggono su tre pilastri: provenienza del bene, qualità e voglia di novità. Sul primo punto vi è grande attenzione per le prestigiose collezioni private, le cui vendite hanno portato sul mercato opere di qualità e di prestigio indiscutibili, riscuotendo tassi di invenduto prossimi allo zero. Un secondo elemento imprescindibile è la qualità dell’opera: in sostanza il “pedigree” del bene. E, ultimo ma non meno importante, la voglia di novità: il 2018 verrà ricordato come l’anno nel quale ci sono stati meno acquisti di opere d’arte di media qualità, anche se firmati da “grandi nomi”, a favore di lavori di autori spesso inediti per il mercato internazionale, ma considerati di grandi potenzialità». Tendenze che provengono da un mercato che sta diventando sempre più internazionale, aperto e pronto a prestare attenzione anche ad artisti innovativi.

L’ARTE COME INVESTIMENTO

Il rapporto di Deloitte restituisce inoltre un dato interessante: sempre più persone acquistano arte come forma d’investimento. I collezionisti intervistati, alla domanda «Perché compra arte?», infatti hanno risposto per il 65% che per loro l’acquisto di un’opera è dettato dalla passione, ma con un’attenzione all’investimento. La crescita dell’attenzione al valore finanziario dell’acquisto di opere d’arte porta con sé, come trend a lungo termine, anche una sempre più stretta interconnessione tra arte e gestione patrimoniale. Una grande maggioranza di collezionisti, quindi, compra arte per passione, ma con una visione d'investimento, con l’obiettivo per esempio di diversificare il proprio portafoglio o come riserva di valore. Tant’è che nella prima edizione dell’Art & Finance Report, risalente al 2011, solo un terzo dei gestori patrimoniali dichiarava di essere consapevole che l’arte dovesse essere considerata un asset class a tutti gli effetti. Nel 2017, invece, ne è convinto circa il 60%. E così la costante crescita di attenzione nei confronti di servizi specifici dedicati all’arte è un trend ormai consolidato: infatti, 9 gestori patrimoniali su 10 affermano che i beni artistici e gli oggetti da collezione debbano essere inclusi nell’offerta di servizi al cliente. Ne sono convinti anche 8 operatori di settore su 10 e quasi 7 collezionisti su 10.