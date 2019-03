Quante sono state le domande di pensione con quota 100

Quota 100 è partita. Sono 25.000 le persone che potranno ricevere già dal 1 aprile la prima rata di pensione grazie alle norme sulla cosiddetta quota 100. Il direttore generale dell'Inps, Gabriella Di Michele, ha fatto sapere che sono state già esaminate 30.000 domande di pensione con decorrenza primo aprile con la liquidazione di 25.000 domande e lo stop per assenza di requisiti a 5.000 richieste.

QUASI 100 MILA DOMANDE ALL'INPS

Altre 23.000 domande sempre con decorrenza primo aprile sono all'esame dell'Istituto ma è probabile che dovranno attendere un altro mese e la liquidazione arrivi con la rata di maggio. Non sono state ancora valutate le domande dei dipendenti pubblici dato che la prima data utile per l'uscita è il 1 agosto. Nel complesso sono arrivate all'Inps circa 96.000 domande, per oltre un terzo da dipendenti pubblici, ma altre 50.000 circa sono quelle del personale della scuola per le quali è fissato un percorso diverso.

RALLENTAMENTO DELLE DOMANDE A MARZO

Si registra un rallentamento rispetto alle prime settimane dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta con circa 15.000 domande arrivate dal 5 marzo. Di Michele ha sottolineato che tutte le pensioni che saranno erogate ad aprile (non solo quelle liquidate con quota 100) avranno applicata la nuova perequazione rispetto all'inflazione prevista dalla legge di Bilancio per il 2019 (100% dell'inflazione per quelle fino a tre volte il minimo, 97% per quelle fino a quattro volte, 77% per quelle fino a cinque volte ecc)

A GIUGNO ARRIVA IL TAGLIO DELLE PENSIONI D'ORO

Da giugno, invece, arriverà il conguaglio su quanto indebitamente ricevuto nei primi tre mesi. Sempre a giugno arriverà il taglio sulle cosiddette pensioni d'oro insieme al conguaglio previsto per tutti gli altri assegni. Il prelievo di solidarietà sarà progressivo e applicato a partire dai 100.000 euro lordi (circa 5.000 euro netti al mese).