Tinaba, una piattaforma open che guarda oltre la politica

ATTIVATA ANCHE UNA RACCOLTA FONDI PER LE ELEZIONI EUROPEE

Il M5s ha attivato con Tinaba e Banca Profilo due raccolte fondi. La prima, aperta al pubblico indistinto, ha per oggetto il finanziamento relativo alla campagna elettorale per le prossime elezioni europee. La seconda, riservata per l'appunto agli eletti pentastellati, consentirà a senatori e deputati di poter effettuare i rimborsi in maniera semplice e immediata. La stessa piattaforma di raccolta fondi di Tinaba è utilizzata da diverse Onlus, tra cui 1 Caffè Onlus fondata da Luca Argentero, e nel corso del 2018 ha ospitato anche una raccolta promossa dalla Lega.

ZERO COMMISSIONI

La caratteristica distintiva della piattaforma di crowdfunding di Tinaba è la totale assenza di commissioni. Il promotore della raccolta riceve il 100% delle somme a lui donate, con assoluta garazia di trasparenza sulla destinazione dei fondi raccolti. Tutti i donatori, infatti, possono vedere in tempo reale come vengono gestiti e utilizzati i soldi. Le iniziative solidali non sono riservate solo a istituzioni e organizzazioni, ma aperte a tutti gli utenti di Tinaba, che negli ultimi mesi hanno lanciato diversi progetti solidali a favore di persone in difficoltà.

TUTTE LE FUNZIONI DI TINABA

Tinaba, oltre al crowdfunding, offre tante altre funzioni come il trasferimento e la condivisione del denaro, servizi bancari di risparmio e investimento come il Roboadvisory, e tool come il Tinabalike, simile nell’aspetto ai pulsanti "mi piace" e "consiglia" dei social network, tramite il quale è possibile sostenere con un piccolo contributo l’attività di blogger e autori di contenuti online di qualità. Tinaba è anche un sistema di pagamento. La semplicità d’uso, la totale sicurezza delle transazioni e l’anima social hanno già portato diverse grandi aziende ad aprire una partnership. Tra queste IP/api, UriTaxi e il colosso cinese dei pagamenti Alipay. Con Tinaba ogni operatore commerciale, indipendentemente dalla sua dimensione, puà dotarsi di un sistema di intelligenza artificiale al pari dei grandi player dell'e-commerce, con cui mettere in atto strategie di fidelizzazione dei clienti. E in occasione del capodanno cinese è stata presentata la prima occasione d’uso omnichannel, con cui clienti italiani e cinesi hanno potuto fare acquisti nei negozi fisici facendosi recapitare il prodotto in modalità e-commerce. A casa propria in Italia, oppure direttamente in Cina.