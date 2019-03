Jacobini e Rivera, gli eroi di Tercas

Adesso saltano tutti sul carro della vittoria, ma la decisione del Tribunale europeo di considerare legittimo, e non aiuto di Stato, l’intervento del Fondo interbancario a fianco della Popolare di Bari nel salvataggio di Banca Tercas ha due precisi protagonisti. Il primo si chiama Gianluca Jacobini, vicedirettore generale della banca barese che ha salvato Tercas e figlio del presidente Marco Jacobini. È lui che fin dall’inizio, con il supporto degli avvocati Michele Crisostomo dello studio Rcc ed Edoardo Gambaro dello studio Santamaria, ha intravisto la possibilità di ricorrere e ha convinto il Fondo e il Tesoro nella impugnazione al Tribunale del Lussemburgo della cervellotica scelta della commissione e dell’Antitrust Ue guidata dal commissario Marghethe Vestager di considerare pubblico, e quindi di Stato, un intervento del tutto privato. Il secondo protagonista è stato Alessandro Rivera, oggi direttore generale del Tesoro e allora dirigente di via XX Settembre con l’incarico di seguire tutte le vicende bancarie a Bruxelles. È lui che, vincendo le eccessive prudenze del ministro Pier Carlo Padoan, si è battuto per affermare le ragioni italiane, partendo dal presupposto che non sussistevano due su cinque dei criteri costitutivi della nozione di “aiuto di Stato”, cioè “imputabilità” e “risorse statali”, per cui il Tribunale non avrebbe potuto che concludere per l’annullamento della decisione. Entrambi, Jacobini e Rivera, hanno dunque vinto due volte: prima la diffidenza quando non l’ostilità di chi, tutti o quasi, non credeva alla possibilità di vincere quella causa, e poi in Tribunale. Peccato che ora sono tutti lì a dire «l’avevo detto…».