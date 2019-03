Pa: in arrivo lo sblocco delle assunzioni in sanità

In arrivo lo sblocco pieno delle assunzioni per le Regioni 'virtuose'. Secondo quanto si è appreso i ministeri della Salute e dell'Economia avrebbero, infatti, trovato l'intesa per superare l'attuale vincolo di spesa (il budget del 2004 diminuito dell'1,4%). La soluzione potrebbe passare attraverso un emendamento al ddl Concretezza, ora all'esame della Camera oppure entrare in uno dei prossimi decreti.

IN 10 ANNI PERSI 50 MILA POSTI DI LAVORO

I tentativi per oltrepassare la soglia sulle assunzioni non sono mancati. A fine gennaio fallì, suscitando polemiche, l'operazione per inserire lo sblocco nel decreto semplificazioni. Il vincolo di spesa, che viene calcolato su base regionale, in questi anni ha colpito soprattutto le Regioni in regola con i conti, visto che quelle sottoposte ai piani di rientro devono rispettare anche altri paletti (primo tra tutti il blocco del turnover al 15%). A causa dei vari steccati, secondo le stime della Cgil negli ultimi dieci anni la sanità avrebbe perso circa 50 mila unità di personale.

GRILLO: «SBLOCCO ALL'ESAME DELLE REGIONI»

«In questi giorni ho portato avanti il mio impegno per superare l'anacronistico blocco delle assunzioni nella Sanità imposto dal 2009 a tutto il Sistema sanitario nazionale». Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, in un post su Facebook ha commentato le ultime indiscrezioni. «Ieri (il 20 marzo ndr) al ministero della Salute abbiamo trovato un punto di equilibrio con Regioni, Ragioneria dello Stato-Mef e Funzione pubblica per avviare un cambio di rotta ormai non più rinviabile per assicurare i servizi sanitari su tutto il territorio nazionale», ha spiegato. «In un clima di grande collaborazione è stata prodotta una norma che il 21 marzo», ha fatto sapere, «sarà portata all'attenzione dei Presidenti delle Regioni. Auspico una piena condivisione perché tutto il Paese ha bisogno di avviare nuove assunzioni di medici e operatori per assicurare futuro al nostro Ssn».