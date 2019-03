La Borsa italiana in tempo reale e lo spread del 21 marzo 2019

10.01 - TRA LE BORSE EUROPEE GUADAGNA SOLO LONDRA

Le Borse europee sono contrastate in avvio di contrattazioni: a Londra il Ftse 100 guadagna (+0,4%) mentre Theresa May sta cercando di convincere i leader dell'Unione Europea a ritardare la Brexit di tre mesi. Debole il Cac 40 a Parigi (-0,1%) e il Dax a Francoforte (-0,4%). L'indice d'area Euro Stoxx perde lo 0,3%, appesantito dalla finanza (-1,3%) mentre vola l'energia grazie ai prezzi del greggio in aumento (+0,6%). Spiccano infatti TechnipFmc (+1,2%), Tenaris (+1,5%), Sbm Offshore (+1,5%) e Saipem (+0,9%). All'indomani della decisione della Fed di non alzare i tassi di interesse sono in ribasso i titoli delle banche, soprattutto Aib Group (-5%) Commerzbank (-3%). Continua il calo di Bayer (-1,2%) che ieri era crollata di oltre il 9% in seguito alla sconfitta in tribunale a San Francisco (Usa) per una causa sul diserbante Roundup. Più contenuta la debolezza di Bmw (-0,3%) dopo il profit warning di ieri.

9.32 - ESSILORLUXOTTICA PERDE IL 5% A PARIGI

EssilorLuxottica soffre a Parigi dopo lo scoppio ieri del conflitto tra la Delfin di Leonardo Del Vecchio e i soci francesi sulla governance. Il titolo cede il 5% mentre l'indice Cac 40 cede lo 0,15%.

9.28 - LA BORSA DI MILANO GUADAGNA LO 0,2%

La Borsa di Milano guadagna lo 0,2%, guidata dai titoli dell'energia in scia anche al rialzo del prezzo del petrolio. Sale Tenaris (+1,5%) assieme a Terna (+1%) che corre anche grazie ai buoni conti e al piano strategico al 2023 che prevede 6,2 miliardi di investimenti sull'Italia. Ma gli acquisti si concentrano pure su Saipem (+0,85%), Enel (+0,8%), Eni (+0,75%), Italgas (0,6%) e la multiutility Hera (+0,7%). Bene Stm (+1,2%), Poste (+0,9%) e Leonardo (+0,5%). Vendite invece sul comparto bancario, che continua ad essere penalizzato dallo spread tornato sopra i 240 punti: Unicredit (-1,3%), Banco Bpm (-1%), Ubi (-1,1%), Bper (-0,8%), Intesa (-0,5%), Mediobanca (-0,6%). Giù Mps (-1,7%). In flessione anche Prysmian (-0,8%), che rimbalza dopo il rally di ieri spinto dalle notizie positive arrivate dal progetto Western link.

9.15 - BORSE EUROPEE A PIÚ VELOCITÁ, MA PARIGI E FRANCOFORTE IN CALO

Apertura a differenti velocità per le piazze di Borsa europee: Parigi apre in calo (-0,08%) come Francoforte (-0,32%). In rialzo Londra (+0,2%).

9.05 - L'APERTURA DELLA BORSA DI MILANO A+0,07%

La Borsa di Milano apre in rialzo (+0,07%). L'indice Ftse Mib segna 21.345 punti in apertura,

9.04 - SPREAD BTP BUND APRE A 243 PUNTI BASE

Apertura poco mossa per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 243 punti dopo che ieri era tornato a salire sopra i 240 punti. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,49%.

4.42 - LE BORSE CINESI IN RIALZO

Le Borse cinesi viaggiano in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,46%, a 3.104,80 punti, mentre quello di Shenzhen segna un rialzo dello 0,26%, a 1.688,91.