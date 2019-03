Germania, il sorpasso dell'Italia su Londra nell'import-export

SULL'ECONOMIA TEDESCA L'INCOGNITA TRUMP

Con il nuovo massimo di quasi 200 miliardi di interscambio del 2018, il Dragone svetta al primo posto nei rapporti commerciali dei tedeschi con l'estero, mentre i cugini d'Oltralpe che per 40 anni erano stati i loro partner più importanti sono scivolati al quarto posto, appunto davanti all'Italia. Colpa della globalizzazione, che favorisce la Cina e Paesi come l'Olanda con i maggiori porti internazionali del mondo: anche nell'interscambio con la Germania i Paesi Bassi sono balzati davanti agli Usa con un volume di affari di quasi 190 miliardi di euro (178 mld). E colpa anche, nel 2018, del protezionismo di Trump che rappresenta un'incognita per l'economia europea trainata dalla germania, e di riflesso anche per l'Italia seconda manifattura d'Europa, sempre più legata all'indotto tedesco. Per il 2019 Berlino ha dimezzato al +1% le stime sul Pil nazionale, se confermato sarebbe l'andamento peggiore dal 2013, proprio a causa dei dazi Usa contro la Cina e, minaccia Trump, presto contro la Germania.

L'ANDAMENTO GEMELLO DELLE DUE MANIFATTURE