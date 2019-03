Tutte le trappole dietro gli affari con la Cina

L’Italia si impegnerebbe anche a sostenere «le questioni di interesse prioritario» per i due Paesi, anche al di là del sistema di alleanze di cui fa parte. La Cina ristrutturerebbe le infrastrutture del porto di Trieste attraverso la Cccc: società formalmente privata, ma con capitali di Stato. Ciò va inquadrato nel modo in cui i porti della Bri sarebbero chiaramente predisposti come punti di appoggio per la flotta militare cinese. C’è anche timore per la condivisione di dati, visto che per legge le società private cinese sono a loro volta obbligate a condividerli con il governo. E l’Amministrazione Trump ha scatenato la guerra dei dazi con Pechino anche accusandola di violazioni della proprietà intellettuale e di trasferimenti tecnologici coatti. La Cina sfrutterebbe infatti le restrizioni alle proprietà straniere, inclusi i requisiti per avviare joint venture, per costringere le aziende americane a trasferire la loro tecnologia e know how alle entità cinesi.

LA TRAPPOLA DEL DEBITO: INVESTIMENTI PREDATORI

Il bello è che per costruire le infrastrutture su cui poi dovrà viaggiare l’export cinese e dovranno attraccare le navi cinesi i Paesi che aderiscono ricevono finanziamenti che poi li legano a Pechino. «Investimenti predatori», li hanno definiti gli Stati Uniti: con locuzione che sicuramente tradisce anche l’insofferenza per un concorrente aggressivo in teatri dove Washington aveva esercitato una egemonia spesso occasione di risentimenti. Ma i dati indicano come i primi otto Paesi che hanno aderito alla Via della seta in due anni hanno nettamente peggiorato il loro indebitamento, per via degli interessi sul debito, delle scadenze non onorate e degli impegni che sono stati costretti a prendere da Pechino. In Laos il rapporto debito/Pil è così passato dal 50 al 70%. In Kirghizistan dal 23 al 74%. Nelle Maldive dal 39 al 75%. In Montenegro, dal 10 al 42%. A Gibuti dall’80 al 95%. In Tagikistan dal 50 all’80%. In Mongolia dal 40 al 60%. In Pakistan dal 12 al 48%.

IL TRUCCO DEGLI APPALTI: PREZZI CHE LIEVITANO

In Asia una denuncia ricorrente è che le compagnie cinesi vincono gli appalti grazie a offerte al massimo ribasso, ma poi fanno lievitare il prezzo in corso d’opera. Un recente rapporto del ministero per la Pianificazione e gli Investimenti del Vietnam spiega che i prestiti di Pechino, emessi dalla China Export-Import Bank (China Eximbank), hanno tassi d’interesse del 3% annuo, contro lo 0-2% di quelli Sud-coreani e l’1,7 di quelli indiani. Il documento ha denunciato che «i progetti finanziati da prestiti, attrezzature e forza lavoro cinesi procedono a rilento e senza garanzia di qualità, facendo aumentare i costi e influenzando l'efficienza degli investimenti stessi», e per questo spesso compagnie vietnamite sono chiamate a terminare i lavori iniziati da società cinesi.