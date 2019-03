Gli indici di Borsa e spread del 22 marzo 2019

Attesa per l'apertura della Borsa di Milano nella seduta del 22 marzo 2019. Nella giornata precedente Piazza Affari ha chiuso in crescita dello 0,2%. A Milano sono salite St (+4,4%) e Poste (+2,3%), insieme a Tenaris (+1,9%) e Campari (+1,6%). Bene anche Tim (+1,4%), sulla scia dell'ipotesi di cedere quote di Tim Brasil per ridurre il debito. Lo spread Btp-Bund ha chiuso in lieve calo e riparte da 241 punti base. Ma le banche non ne hanno tratto beneficio, pagando invece la decisione della Fed di lasciare invariati i tassi di interesse. Mps ha perso il 2,5%, Unicredit -1,7%, Saipem -1,48%, Ubi -1,22%, Bper -0,88%. Le Borse europee sono andate in ordine sparso: Londra +0,88%, Francoforte -0,46%, Madrid -0,53%, Parigi -0,07%. Positiva invece Wall Street, con il ritorno prepotente di Levi's dopo il delisting del 1984: Dow Jones +0,85%, Nasdaq +1,42%, S&P 500 +1,09%.