Sator deposita la lista dei candidati per rinnovare il cda di ePrice

Arepo BZ, veicolo indirettamente controllato da Sator Private Equity Fund, titolare di 8.613.850 azioni ordinarie di ePrice (“La Società“) rappresentative del 20,85% del capitale sociale della Società, ha reso noto di aver depositato le proprie liste di candidati - corredate di tutta la documentazione prevista ai sensi di legge - per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società, posta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria convocata per il giorno 16 aprile 2019 in unica convocazione.

La lista per il Consiglio di amministrazione è così composta: Moshe Sade Bar (presidente), Francesca Sabatini, Francesca Luchi, Serenella Rossano, Giorgio Gabrielli, Mariano Carozzi, Giacomo Garbuglia. La lista per il rinnovo del Collegio sindacale è, invece, così formata: Giorgio Amato (presidente e sindaco effettivo), Francesca Marchiori (sindaco effettivo), Sonia Ferrero (sindaco supplente).

La decisione di presentare le liste - che saranno rese pubbliche dalla Società nei termini di legge - risiede nel fatto che allo stato si ritiene necessaria una discontinuità strategica. In particolare, si identifica come prioritaria per ePrice la ricerca di soluzioni di crescita esterna, in Italia e all’estero, non escludendo alcuna opzione, ivi comprese l’acquisizione di altre realtà, l’aggregazione con altri operatori o la cessione di attività. La strategia “stand alone” non appare infatti coerente con lo sviluppo del mercato di riferimento.