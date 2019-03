Quante domande di reddito di cittadinanza hanno raccolto i Caf a marzo

LE STATISTICHE PER IL REDDITO DEL MESE DI MARZO

La Consulta nazionale dei Caf ha eseguito l'elaborazione dei dati raccolti in 10 città campione, distribuite lungo tutta la Penisola e riguardanti 7.964 domande presentate fino al 20 marzo, che dovrebbero essere lo specchio abbastanza fedele di quanto succede in Italia. Questi dati mostrano che gli under 30 rappresentano il 6,8% delle domande presentate per ottenere il reddito di cittadinanza. Il dato è trascinato da una percentuale molto alta al Sud del 10,3%, che crolla al Nord attestato al 4,7% e al centro ia 3,2%. Fondamentalmente otto domande su dieci vengono depositate dalle famiglie. Eppure al Nord e al Centro il reddto di cittadinanza è chiesto rispettivamente da persone singole per il 21% e il 23%. Cosa che non accade nel Mezzogiorno dove il numero scende fino al 12,4%. «Altro elemento di interesse generale rilevato dall'indagine è dato dal numero delle domande dei cittadini stranieri rispetto a quelle dei cittadini italiani: la media nazionale del 9,5% dei non italiani richiedenti il RdC ha un picco al Nord del 15,4%, scende al Centro al 9,3%, per crollare al Sud al 3,4%», si legge in una nota della Consulta nazionale.