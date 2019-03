Comunicato stampa di Aedes SIIQ

Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AED) rende noto di aver ricevuto, dal socio di maggioranza Augusto S.p.A. (“Augusto”), detentore di una partecipazione complessiva pari al 51,28% del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A., una comunicazione inviatagli da Arepo AD S.à r.l. (“Arepo”), società di diritto lussemburghese – indirettamente controllata in via totalitaria da Sator Capital Limited tramite Sator Investment S.à.r.l. – titolare di una partecipazione pari al 30,08% del capitale sociale di Augusto, avente a oggetto l’intenzione di avviare, a partire dal 3 dicembre 2019, prima data utile ai sensi dello statuto di Augusto, la procedura di vendita forzata del 100% del capitale sociale di Augusto e/o del 100% delle partecipazioni detenute da Augusto in Aedes SIIQ S.p.A. e in Restart SIIQ S.p.A..

Entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione formale di avvio della procedura di vendita, comprendente il nominativo di un advisor finanziario indipendente di primario livello internazionale cui affidare l’incarico per la suddetta procedura, ciascun socio di Augusto potrà presentare agli altri soci un’offerta irrevocabile per l’acquisto per cassa della totalità delle azioni detenute da ciascun socio in Augusto al maggior valore tra: (i) il valore dei conferimenti effettuati da ciascun socio in Augusto per la sottoscrizione delle relative azioni, maggiorato secondo le modalità e i termini indicati nello statuto sociale di Augusto; e (ii) il valore di mercato delle azioni di Augusto.

Diversamente, l’advisor finanziario incaricato organizzerà una procedura di vendita secondo i migliori standard di mercato per la cessione dell’intero capitale sociale di Augusto e/o delle intere partecipazioni detenute da Augusto in Aedes SIIQ S.p.A. e in Restart SIIQ S.p.A.. Si segnala che Arepo ha altresì comunicato la propria disponibilità a valutare la partecipazione a eventuali interventi di supporto finanziario da parte di Augusto a favore di Aedes SIIQ S.p.A. che siano funzionali alla massimizzazione del valore di liquidazione della predetta partecipazione nell’ambito della procedura di vendita.

Per maggiori informazioni sulle modalità e i termini della procedura di vendita si rinvia alle informazioni essenziali relative alle previsioni dello statuto di Augusto disponibili sul sito internet di Aedes, all’indirizzo www.aedes-siiq.com (sezione: Corporate Governance/Documenti Societari/Patti Parasociali).