Gli accordi e i contratti firmati dalla Francia con la Cina

Non ha firmato un memorandum di understanding sulla nuova via della Seta, ma in compenso con il presidente cinese Xi Jinping Emmanuel Macron ha firmato ben 14 contratti. Gli accordi commerciali segnati a Parigi spaziano nel settore nucleare, aeronautico, navale, dell'ambiente, dell'energia, della ricerca spaziale, artistico. E tra questi, annunciato in pompa magna durante la conferenza stampa congiunta dei due capi di Stato spicca il maxiordine di 300 Airbus, una commessa che «ha un valore di circa 30 miliardi di euro». La Cina, attraverso la compagnia China Aviation Supplies Holding Company, ha firmato infatti un maxi-ordine di 290 Airbus A320 e dieci A350. «La conclusione di un grande contratto per Airbus», ha detto il presidente Macron, «è un passo avanti importante e un segnale eccellente della forza degli scambi» tra la Cina e la Francia. La società Airbus Sas è controllata a sua volta da Eads, il cui capitale è per il 44% nelle mani dello Stato francese mentre un altro 29% è posseduto dalla tedesca DaimlerChrysler e un 5,5% è dell'Iri spagnola. Gli altri sono accordi che insistiono sioprattutto sull'economia verde, le energie rinnovabili e sulla cooperazione tra Pechino e Parigi per investimenti e sostegno a Paesi terzi, a partire, ça va sans dire, dall'Africa. Macron si è anche augurato la nascita di una «partnership eurocinese forte», una formulazione finora non utilizzata ufficialmente. Il 26 marzo, ha ricordato Macron, il dialogo con Pechino «continuerà» alla presenza della cancelliera Angela Merkel e del presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker.