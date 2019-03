Perché l'Ue ha multato la Nike sulla vendita delle maglie di calcio

VENDITA (ANCHE ONLINE) LIMITATA ILLEGALMENTE

A giugno 2017 la Commissione ha aperto un'indagine antitrust su alcune pratiche di concessione delle licenze e distribuzione di Nike, per accertare se l'azienda stesse limitando illegalmente la vendita transfrontaliera e online, da parte dei commercianti, di prodotti sotto licenza all'interno del mercato unico dell'Ue.

DOPPIO VERSAMENTO DEI DIRITTI DI LICENZA

«Dall'indagine è emerso che gli accordi non esclusivi di licenza e distribuzione sottoscritti da Nike configuravano una violazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza», ha scritto Bruxelles. I particolare Nike ha imposto ai commercianti una serie di misure dirette e indirette per «limitare le vendite al di fuori del territorio loro assegnato, tra cui clausole che le vietavano esplicitamente, obblighi di reindirizzare gli ordini non provenienti dal territorio di competenza a Nike stessa e clausole che prevedevano il doppio versamento dei diritti di licenza per le vendite al di fuori del territorio».

MINACCE DI NON FORNIRE GLI OLOGRAMMI

Tra le misure indirette, le minacce ai licenziatari «di revocare le loro licenze se avessero venduto al di fuori del territorio di competenza, rifiutandosi di fornire gli ologrammi che contraddistinguono i prodotti ufficiali se sospettava che questi ultimi potessero essere venduti in altri territori dello Spazio economico europeo e conducendo ispezioni intese a verificare il rispetto delle restrizioni».