Quali sono i segnali di una possibile nuova crisi economica

WASHINGTON E BERLINO: I RENDIMENTI SUI TASSI SPIE ROSSE DELLA CRISI

Ecco perché alla notizia si è diffuso sui mercati il timore che il segnale annunci l'inizio se non di una recessione di una nuova fase, peraltro già prevedibile da mesi guardando i dati per nulla confortanti in arrivo anche dalla Germania, cioè dalla prima economia europea e dalla fabbrica del mondo cinese. Secondo il presidente della Bce, che proprio in quelle ore si trovava di fronte al parlamento europeo, la probabilità di una recessione è in realtà molto bassa, ma lo scenario che abbiamo di fronte è comunque caratterizzato da una incertezza pervasiva. E tuttavia i segnali negativi continuano a moltiplicarsi. E oltre da Washington, arrivano anche da Berlino, dove il rendimento del bund, cioè il titolo di Stato a dieci anni tedesco, sempre il 22 marzo è entrato in territorio negativo. A innescare questa volta la corsa al Bund è stato il calo dell'indice delle Pmi dell'Area euro cioè le previsioni negative per la piccola e media industria dell'Eurozona, un indice che è il termometro dello stato di salute dell'economia della locomotiva europea, ma anche di quella italiana. L'indice non registrava un livello così basso da sei anni. E cioè dal periodo in cui la crisi del debito si era trasformata in credit crunche crisi dell'economia reale: anche allora i titoli della Germania erano diventati beni rifugio capaci di compensare la speculazione sui titoli dell'Europea mediterranea.