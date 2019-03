Lo spettro del conflitto di interessi sulla nomina di Morrone all'Inps

«L'organo munito di poteri del Presidente». All'Inps non sanno con quale titolo chiamare il professor Pasquale Tridico. Per la politica e la vulgata giornalistica è il commissario che deve rimettere in sesto l'istituto per affrontare l'erogazione del reddito e le pensioni anticipate di Quota 100. Nel decreto del governo è invece scritto che «nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione» al professor Tridico «sono attribuiti i poteri del presidente e del cda». Una perifrasi in burocratese perché il termine di commissario è tabù. E alla cosa si sono dovuti attenere anche gli uffici dell'ente, che sulla carta intestata fresca di nomina hanno dovuto scrivere e appellarlo come «L'organo munito di poteri del Presidente». Una dizione che ha fatto non poco ridere i dirigenti e dipendenti di via Ciro Il Grande.