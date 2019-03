Cosa prevede la manovra-bis per tagliare le tasse

VERSO LA REVISIONE DELLA MINI-IRES

Al testo stanno lavorando da settimane sia il ministero dell'Economia sia quello dello Sviluppo economico e ancora una sintesi definitiva non c'è. Di sicuro, come sostengono sia la Lega sia il Movimento 5 Stelle, andrà rivista la mini-Ires, lo sconto di 9 punti per gli utili reinvestiti in azienda introdotto con la manovra che non sta dando, a detta di entrambi, il 'tiraggio' immaginato. Se Luigi Di Maio punta però a utilizzare tutti i 2 miliardi già appostati per abbattere completamente l'Imu sui capannoni, il Mef, e l'alleato leghista, sono di diverso avviso.

A LAVORO SU TAGLI DI IMU E IRES

Secondo il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, quelle risorse potranno essere invece utilizzate in parte per aumentare lo sconto sull'Imu degli immobili strumentali, portandolo magari al 50% (il costo si aggirerebbe sugli 800 milioni), mentre il resto potrebbe essere dirottato per sostenere da un lato un abbattimento generale dell'Ires per chi investe in azienda, arrivando gradualmente a un'aliquota del 20% anziché del 24%, e dall'altro per ripristinare il superammortamento, uno degli strumenti cardine del programma Industria 4.0 che non era stato rifinanziato in autunno con la manovra.