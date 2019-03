Gli stipendi medi nella scuola sono calati di 800 euro in nove anni

Una perdita di 800 euro in nove anni. Di tanto sono diminuite in media le retribuzioni del personale della scuola dal 2008 al 2017. Secondo il Conto annuale della Ragioneria dello Stato sono infatti passate da circa 29.280 in media a 28.440 euro. Dal documento emerge anche che si tratta della retribuzione media più bassa tra tutti i comparti pubblici. Il dato risente del blocco dei contratti e dell'entrata nel settore di personale più giovane con stipendi più bassi. Rispetto all'anno scorso si è registrato comunque un incremento di circa 170 euro. Rispetto al 2011 la perdita è di quasi 1.900 euro.

LA CLASSIFICA DELLE RETRIBUZIONI NELLA PA

La retribuzione media dei dipendenti pubblici è di 34.491 euro, ma il valore cambia moltissimo a seconda dei comparti passando dai 28.440 della scuola (in calo di circa 800 euro rispetto al 2008) ai 137.294 medi della magistratura (in aumento di 11mila euro sul 2008). Insieme alla scuola sono sotto i 29mila euro in media i dipendenti delle autonomie locali (28.632) mentre tra gli stipendi più sostanziosi ci son o i dipendenti che fanno la carriera prefettizia e quelli delle autorità indipendenti con una media che supera i 90mila euro.