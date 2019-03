Gli indici di Borsa e spread del 27 marzo 2019

Apertura in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,24% a 21.189 punti. La Borsa di Milano ha aperto la sessione di martedì 27 marzo in leggero rialzo con un +0,24%, un andamento in linea con la chiusura in rialzo di lunedì (+0,38). L'attenzione degli investitori resta sempre concentrata sulla crescita globale e sugli eventi politici nel Regno Unito per la Brexit. Si allenta la tensione sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund in calo a 248 punti e il rendimento del decennale italiano al 2,46%.

SPREAD BTP BUND SOTTO I 250 PUNTI

Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi ha aperto stabile a 249,6 punti dai 248 della chiusura del 26 marzo. Il rendimento è al 2,46%.

ASIA ANCORA INCERTA PER I TIMORI DELL'ECONOMIA

Seduta incerta per le Borse asiatiche, strette tra i timori di frenata dell'economia mondiale e l'attesa di un cambio di passo da parte delle banche centrali. In lieve flessione le contrattazioni a Tokyo (-0,23%) e Seul (-0,15%) mentre hanno chiuso in rialzo Shanghai (+0,85%), Shenzhen (+0,9%) e Sydney (+0,09%). Hong Kong sale dello 0,58%. Bene i titoli dell'energia dopo il balzo di ieri del petrolio. L'attenzione dei mercati resta focalizzata sul dibattito per un cambio della politica della Fed alla luce del rallentamento globale e dopo che l'inversione di parte della curva dei rendimenti dei Treasury è stata interpretata come il segnale di una possibile recessione.