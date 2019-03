Le pericolose ricette per abbassare il debito pubblico

I DUBBI SULLE RICETTE DEI "PROFESSORONI"

Ai due fratelli la scoperta appare sensazionale, una nuova luce sembra illuminare il loro futuro, rapiti - più che incuriositi - chiedono dettagli a colui che, ai loro occhi, appare già come un luminare. È chiaro che i due fratelli hanno bisogno di fare esercizio, le indicazioni del medico sono corrette, dice il loro nuovo amico. Ma su una cosa il medico si sbaglia in maniera grossolana: come possono due giovani uomini stare nel pieno delle forze e fare l’esercizio che serve a tonificare il loro fisico se li si priva dell’accesso agli zuccheri? Devono mangiare, poveri ragazzi, per avere vigore in palestra. «E chi vi dice il contrario ragiona con logiche dell’800 o, peggio, è in malafede e vuole portarvi all’autodistruzione». Poi, continua, «chi ha detto che un corpo appesantito sia un corpo poco sano? Voi volete solo avere una vita normale, felice. L’Africa è piena di gente magrissima ma che conduce una pessima esistenza». I due fratelli sono sconcertati dalla rivelazione dell’esperto. Non avevano mai sentito un parere tecnico così vicino a ciò che in fondo avevano sempre pensato: mangiare non può essere nocivo come dicono certi “professoroni”.

QUANDO DALLA MEDICINA SI PASSA ALLA FINANZA

Il più giovane dei due, però, sente rimbombare in testa una frase che aveva sentito spesso dalla loro nonna: «La strada giusta, in un bivio, è sempre quella che si presenta più difficile». Era solo un vecchio adagio, ma non se la sente di contraddire l’amata nonna. Decide così di proseguire il percorso di cura indicato in clinica. L’altro fratello, forte di tre anni di esperienza in più sulla vita da obeso, è invece convinto che le rivelazioni dell’esperto incontrato socializzando nel supermercato siano la cura più accattivante, «ed è ovvio che se seguo una cura che mi piace la perseguirò senza difficoltà, mentre tu, fratellino, andrai in crisi, vedrai». L’epilogo di questa storia è superfluo, il buon senso di ciascuno è in grado di disegnarlo facilmente. Ma se dalla medicina si passa alla finanza, il buon senso non basta più, perché l’argomento, che è tecnicamente ostico come la chimica del nutrizionista, è ancora più lontano dalla percezione comune e dalla capacità di comprensione reale.