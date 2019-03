Quali sono i posti per cui le aziende non trovano personale

Si stenta a trovare addetti soprattutto nelle regioni settentrionali, dove il mercato del lavoro è più competitivo ed efficiente. Anche al Sud, però, dove i tassi di disoccupazione sono più che doppi rispetto al Nord, le difficoltà di reperimento riguardano comunque circa un lavoratore su cinque, e anzi per alcuni gruppi professionali sono maggiori nel Mezzogiorno che in altre zone del Paese.

SOPRATTUTTO I GIOVANI DIFFICILI DA REPERIRE

La difficoltà di reperimento media del 26% sale addirittura nel caso dei giovani. Del milione e 267 mila contratti per i quali le imprese si sono dette orientate preferibilmente verso gli under 30, il 28% è ritenuto non facile da trovare, con punte del 62% per gli specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche, del 45% per i tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione e del 43% per gli operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche.

CERCASI DISPERATAMENTE OPERAI SPECIALIZZATI

In generale sono difficili da trovare soprattutto gli high skill e gli operai specializzati. Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro riguarda quasi il 40% dei 265 mila profili di dirigenti, professioni intellettuali, scientifiche e a elevata specializzazione ricercate nel 2018 dalle imprese. Quasi la stessa difficoltà di reperimento interessa anche le 603 mila entrate di profili tecnici e le 697 mila di operai specializzati. Il mismatch domanda-offerta di lavoro interessa poi il 26,5% dei 649 mila conduttori di impianti, il 22,1% del milione e 238 mila profili qualificati nelle attività commerciali e nei servizi, il 19,5% dei 400 mila impiegati. Solo il 12,1% delle 701 mila professioni non qualificate risulta invece difficile da reperire.