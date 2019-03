Il piano di Renault per mettere le mani su Fca

Renault ha messo gli occhi su Fca. Secondo quanto riportato il 27 marzo dal Financial Times, la casa automobilistica francese punta a riavviare entro 12 mesi i colloqui con Nissan per arrivare a una fusione con il colosso giapponese, già suo alleato, e poi acquistare un altro gruppo, con Fiat Chrysler che sarebbe uno dei bersagli preferiti. L'autorevole quotidiano della City cita diverse persone a conoscenza dei piani di Renault. Le mire della casa transalpina sarebbero parte di una nuova strategia, adottata dopo l'arresto dell'ex amministratore delegato di Renault e Nissan Carlos Ghosn (ora rilasciato su cauzione) e la nomina del nuovo presidente, Jean-Dominique Senard, alla guida del board dell'alleanza franco-nipponica, che include anche Mitsubishi. Per il momento non è arrivato alcun commento da parte di Fca, che sull'onda di questi rumor ha iniziato a correre in Borsa, guadagnando più del 3%.