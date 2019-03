La Borsa italiana e il valore dello spread del 28 marzo 2019

La Borsa di Milano comincia in lieve sofferenza la seduta di giovedì 28 marzo 2019. L'indice Ftse Mib, dopo aver aperto sotto la parità (-0,14%, ha mantenuto nel corso della mattinata il calo toccando -0,2%. Su Piazza Affari pesano le banche ed le vendite su Fca (-1,6%), quest'ultima al centro delle indiscrezioni di stampa sul riassetto tra le aziende del comparto automobilistico. In fondo al listino Banco Bpm (-1,7%), Unicredit (-1,5%) e Ubi (-1,2%). In rosso anche Mediobanca (-0,8%), Mps (-0,7%), Intesa (-0,6%), Bper (-0,4%). Andamento positivo per Amplifon e Moncler (+1%). In ordine sparso i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in calo. In positivo Italgas (+0,8%) e Saipem (+0,4%), in rosso Tenaris (-0,2%) mentre è piatta Eni (+0,01%). In positivo Tim (+0,3%), dopo il rinvio del cda ed in attesa dell'assemblea. EssilorLuxottica cede l'1,1% a 97,52 euro in Borsa a Parigi dopo la mossa della Delfin di Leonardo del Vecchio, che ha chiesto l'arbitrato per accertare le violazioni dell'accordo di integrazione fra Luxottica ed Essilor. In positivo gli altri listini europei: Londra (+0,8%), Parigi e Francoforte (+0,4%) mentre è piatta Madrid (+0,05%).

SPREAD BTP BUND POCO MOSSO

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 254 punti dai 253 della chiusura precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,45%.

LE BORSE ASIATICHE CHIUDONO IN CALO

Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con la contrazione del mercato azionario Usa e con i timori degli investitori per un rallentamento dell'economia. Intanto si riaccendono i riflettori su Pechino dove riprendono i negoziati commerciati tra Usa e Cina il cui esito inciderà sull'andamento della crescita economica globale. In netto ribasso Tokyo (-1,61%) con lo yen in apprezzamento sul dollaro, a un livello di poco superiore a 110, e a 123,80 sull'euro. Le Borse cinesi terminano la seduta in territorio negativo, nel giorno dell'avvio del nuovo round negoziale sul commercio tra Usa e Cina, in programma a Pechino: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,92%, a 2.994,94 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,90%, a quota 1.639,72.. In controtendenza Hong Kong (+0,18%) e Mumbai (+0,61%). Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici della fiducia dell'Eurozona mentre dalla Germania i dati sull'inflazione. Dagli Stati Uniti le ultime stime sul Pil del quarto trimestre, le richieste dei sussidi di disoccupazione e l'andamento del mercato immobiliare residenziale