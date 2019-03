Cosa ha deciso Bruxelles sulla manovra e i nostri conti pubblici

LA STRATEGIA DI TRIA E QUELLA DI M5S E LEGA

Il governo italiano tira solo un mezzo sospiro di sollievo. Anche perché evitare la manovra correttiva le costerà un taglio alla spesa, che ha già messo in allarme (e sul piede di guerra) i ministeri coinvolti e le Regioni. Più complessa la strategia per alleggerire il conto della prossima Finanziaria. Ufficialmente, a livello politico, Cinquestelle e Lega smentiscono un aumento dell'Iva (le clausole di salvaguardia per quest'anno valgono 23 miliardi) e promettono non soltanto di confermare le risorse per reddito di cittadinanza e Quota 100 (poco più di 17 miliardi di euro) ma anche misure espansive per tagliare le tasse. Diverso l'approccio del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, da tempi non sospetti favorevole a rimodulare le aliquote dell'Iva. L'economista, in queste ore in Cina, ha già delineato un Def dai numeri molto prudenti: mentre anche Confindustria stima una crescita zero per quest'anno, il Mef rilancia prevedendo un Pil in salita dello 0,1 per cento quest'anno e dello 0,6 per il prossimo. Lontani comunque dal +1 e dal +1,1 previsti nelle scorse settimane. Soprattutto Tria fisserà al 2,4 per cento il deficit/Pil nel 2019, contro il 2,04 concordato con Bruxelles. Non è uno sgarbo alla Commissione, ma il tentativo di sfruttare la clausola negli ultimi trattati, che garantisce agli Stati membri condizioni migliori in caso di peggioramento del ciclo. A questo il ministro Tria aggiungerà anche la promessa di un fortissimo piano di spending review (si stanno studiando in via XX settembre misure pari a 6-7 miliardi di euro di tagli), sgravi fiscali per rilanciare gli investimenti e la crescita, una riduzione del debito. Una strategia troppo ambiziosa, legata a doppio filo anche alla tenuta del governo e dello stesso quadro economico europeo.