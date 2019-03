Cosa ci dicono le dichiarazioni dei redditi 2018

QUASI 13 MILIONI NON PAGANO L'IRPEF

Contemporaneamente sono quasi 13 milioni gli italiani che non versano un euro di Irpef. Oltre 10,5 milioni di soggetti, spiega il ministero, hanno un'imposta netta pari a zero, per lo più contribuenti con livelli reddituali compresi nelle soglie di esenzione, ovvero coloro la cui imposta lorda si azzera per effetto delle detrazioni. Considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bonus 80 euro, i soggetti che di fatto non versano l'Irpef salgono a 12,9 milioni.

IL 5,3% DEI CONTRIBUENTI DICHIARA PIÙ DI 50 MILA EURO

Il 45% dei contribuenti italiani, che dichiara solo il 4% dell'Irpef totale, si colloca nelle dichiarazioni al fisco nella classe di reddito fino a 15 mila euro, mentre in quella tra i 15 mila e i 50 mila euro si posiziona circa il 50% dei contribuenti, che dichiara il 57% dell'Irpef totale. Solo il 5,3% dei contribuenti dichiara più di 50 mila euro, versando il 39,2% dell'Irpef totale.