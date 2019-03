Per Lagarde l'area euro non è pronta a un'altra crisi

Secondo Lagard, il Vecchio Continente è comunque «più preparato» per un'inattesa tempesta economica perchè più resistente di 10 anni fa. «Ma non è abbastanza resistente», ha aggiunto, così come «il sistema bancario è più sicuro, ma non abbastanza sicuro». Il direttore generale del Fmi ha detto anche che è fondamentale che si compiano progressi sul fronte dell'Unione Bancaria e del Mercato dei Capitali. E ha osservato comunque come l'euro abbia giocato un ruolo «centrale per rafforzare l'integrazione europea, che si è tradotta in un aumento degli standard di vita nel Continente».