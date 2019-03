Cosa prevede il decreto Crescita 2019

INCENTIVI PER LA RIGENERAZIONE URBANA

Incentivare il ricambio dei vecchi edifici con palazzi nuovi e ad alta efficienza energetica. È l'obiettivo dello sconto, inserito nell'ultima bozza del decreto crescita, su imposte di registro, ipotecarie e catastali (200 euro l'una) per le imprese che acquistano - non nei centri storici o nelle aree vincolate - interi stabili «a condizione di demolirli e ricostruirli», anche «con variazioni di sagoma e volumetria urbanisticamente consentite», per poi rivenderli entro 10 anni. Questo incentivo è «indispensabile per avviare un reale processo di rigenerazione urbana».

ADDIO ALLA MINI-IRES

Addio alla poco fortunata mini-Ires: il dl crescita, in base all'ultima bozza in circolazione, sostituisce lo sconto dal 24% al 15% introdotto in manovra (riservato, con molte specifiche, agli utili accantonati e agli investimenti in beni strumentali nuovi e in assunzioni) con un taglio dell'aliquota al 22,5% praticamente immediato, a partire dall'anno di imposta 2019, al 21,5% per il 2020, al 20,5% per il 2021 e al 20% a regime dal 2022. L'agevolazione riguarda tutti gli utili non distribuiti e reinvestiti, a prescindere dalla destinazione.

SCONTO IMU SUI CAPANNONI

Torna il superammortamento e aumenta lo sconto Imu sui capannoni. In base all'ultima bozza aggiornata del provvedimento, il superammortamento al 130% viene reintrodotto subito, dal primo aprile fino al 31 dicembre 2019, sugli investimenti in beni materiali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto) fino a 2,5 milioni di euro. Allo stesso tempo, viene gradualmente incrementata la deducibilità dell'Imu sui capannoni dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, già aumentata al 40% dalla legge di bilancio. Per quest'anno (periodo di imposta 2018) è stabilito uno sconto al 50%, mentre per il prossimo anno e a regime si sale al 60%.

INTRODUZIONE DELLA DEFINIZIONE DI MARCHIO STORICO

Introdurre la definizione di "marchio storico". È, a quanto si apprende, una proposta avanzata dal M5s a cui lavora il Mise. Si istituisce un elenco dei brevetti e dei marchi storici dove le imprese possono iscriversi. E si introduce un principio: la titolarità del marchio decade se il sito produttivo viene trasferito al di fuori del marchio del territorio nazionale.