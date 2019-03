Quante sono le richieste d'accesso a quota 100

COSA DICE IL DECRETONE SULLE PENSIONI

Il decreto diventato legge mercoledì 27 marzo, tra le altre misure, prevede che le pensioni possano essere erogate anche in contanti. Per tutelare la privacy le spese effettuate con la card non potranno essere monitorate come previsto in un primo momento, vincolo che salta anche per le pensioni. Reddito e pensione vengono inoltre sospesi non solo in caso di condanna definitiva e di latitanza (così come disposto anche per il normale assegno previdenziale), ma anche se si è solo indagati o imputati. Per i dipendenti pubblici in pensione con quota 100 l'anticipo del trattamento di fine servizio sale da 30 mila a 45 mila euro. Potrà essere richiesto anche dagli statali già in pensione. Per l'accesso all'ape social e alla pensione con quota 41 a chi esercita professioni gravose non servirà più aspettare la finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.