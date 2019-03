S&P Global taglia le stime di crescita dell'Italia

EUROZONA IN RIPRESA NEL 2020

ll titolo del report - L'economia europea sta avanzando, ma nella corsia lenta - sintetizza il problema dell'intera Eurozona, alle prese con una crescita che resta anemica, anche se in fase di ripresa, con il 2020 e il 2021 che vedranno un miglioramento delle prospettive (+1,4% nel biennio). «L'economia dell'Eurozona si sta scuotendo di dosso la debolezza dovuta a un calo della domanda esterna e a effetti one-off domestici sul finire del 2018», come le proteste dei gilet gialli in Francia e il brusco calo della produzione di auto in Germania legata ai nuovi test sulle emissioni. «Se gli investitori e i mercati finanziari hanno calmato i loro nervi» dopo l'impennata di volatilità di fine anno «pensiamo che sia parzialmente dovuto al fatto che la debolezza economica sia stata temporanea e ora sia alle spalle». Così le prospettive per il 2019 «sono in qualche modo migliorate», con l'attesa stabilizzazione della crescita in Cina, secondo partner commerciale dell'Eurozona, mentre difficoltà che colpiscono alcun mercati emergenti, come la Turchia, sarebbero «meno negative per la crescita dell'export».