Unicredit, Saccomanni si smarca da Mustier

TROPPI POTERI ACCENTRATI NELLE MANI DELL'AD

E nello stesso tempo si è creata una super concentrazione di poteri in capo all’amministratore delegato che ha preso su di sé – anche se temporaneamente, fino a quando verrà nominato un responsabile – la funzione Finanza e Controllo che, oltre alle tradizionali attività di Finanza, Pianificazione, Contabilità e Investor Relations, include anche Group Identity e Communication, Regulatory and Institutional Affairs, Strategy and M&A e l’area del Chief Lending Officer. Inoltre fanno riferimento a Mustier le attività dell’area di Group Risk Management, Legal e Compliance. Troppo, si mormora nei corridoi quando non sono presidiati dalle molte orecchie messe ad ascoltare dalla zarina del gruppo, la svedese Louise Tingström. Ovvio che questa situazione crei tensione nel management della banca. E questo spiega la decisione di Giovanni Ronca, responsabile corporate per l’Italia (è il genero dell’ex ministro Elsa Fornero), bypassato dalle scelte “esterofile” di Mustier, di fare le valigie. Probabilmente seguito dal suo pari grado e funzione, Andrea Casini, anch’egli scavalcato.

I NOMI IN LIZZA PER LA DIREZIONE GENERALE

Per questo Saccomanni e diversi consiglieri di amministrazione che condividono le sue preoccupazioni hanno cominciato a ragionare sull’opportunità di ripristinare la direzione generale e a cercare qualche nome candidabile. Il più gettonato è quello di Alessandro Decio, amministratore delegato e direttore generale di Sace, che è in scadenza e che Cdp avrebbe in animo di non riconfermare. Per quella posizione circolano infatti due nomi di possibili sostituti: uno che avrebbe in animo Cdp, Andrea Pellegrini, e uno targato Tesoro, anche perché è di stanza al Mef, Antonino Turicchi. Decio sarebbe un cavallo di ritorno, visto che da Unicredit veniva quando a giugno 2016 arrivò in Sace (per la verità per tre mesi era stato in ING Bank Italia come Ceo), dove dopo vari passaggi era arrivato a ricoprire, dal 2012 in poi, l’incarico di Chief Risk Officer di Gruppo e membro del Ceo Office e dell'Executive Management Committee.