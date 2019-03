I media e la storia, a Milano il convegno di Intesa Sanpaolo

Il rapporto costante ma in continuo divenire tra storia e media, tra spettatori ed esperti del settore oltre che tra storia e memoria. Questi alcuni dei temi affrontati, mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019 a Milano, durante il convegno “La Storia pubblica. Memoria, fonti audiovisive e archivi digitali” organizzato da Intesa Sanpaolo presso le Gallerie d’Italia di Piazza Scala.

Una due giorni dedicata a studiare cosa, in concreto, i nuovi mezzi di comunicazione possono offrire agli storici e al pubblico in un periodo in cui si parla di “bisogno di storia”, di “uso pubblico della storia” e di strumenti digitali. Un focus internazionale, con grandi esperti del settore, che ha voluto analizzare come cambia la funzione dei media nella conoscenza e divulgazione della storia. Nell’epoca del web 3.0, la trasformazione non è solo confinata alla tecnologia, ma tocca anche la “cultura” nel senso più ampio e antropologico del termine, con inedite espressioni di socialità.

Tra il nutrito pubblico presente in sala, anche sessanta studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dell'Università degli Studi di Milano.