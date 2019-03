A marzo 2019 il prezzo dei carburanti è salito del 2,7% su base annua

Il dato tendenziale del mese che sta per finire è il più alto da novembre 2018 (+8,4%). Per quanto riguarda invece il cosiddetto carrello della spesa, a marzo i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona hanno segnato un rallentamento. Su base annua l'aumento è dell'1,3%, rispetto al +1,6% registrato a febbraio. Se però si guarda ai prodotti ad alta frequenza d'acquisto, che comprendono anche i carburanti, si nota un'accelerazione: +1,6% dal +1,5% del mese precedente. Le variazioni tendenziali dei prezzi sono inoltre superiori a quelle del tasso d'inflazione generale, che è rimasto stabile all'1% su base annua, mentre su base mensile è aumentato dello 0,3%. Per l'Istat, la stabilità dell'inflazione è dunque la sintesi di dinamiche contrapposte: da una parte l'accelerazione dei beni energetici non regolamentati (da +0,8% a +3,3%), su cui pesa soprattutto il rincaro dei carburanti per i mezzi di trasporto; dall'altra il rallentamento dei prezzi dei beni alimentari non lavorati (da +3,7% a +2%), influenzati invece dall'attenuazione degli aumenti registrati per la verdura, per i servizi relativi ai trasporti (da +0,9% a +0,4%) e per i tabacchi (da +4,5% a +4%).